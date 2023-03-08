«На вчерашней акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции», — об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

«7 марта МВД начало расследование инцидентов в связи с применением насилия на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту Грузии территории. Следствие ведется по статьям 353 и 187 УК Грузии.

По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях. Факты правонарушений, совершенные данными лицами, будут представлены суду в установленный законом срок», — говорится в заявлении МВД.

Отметим, что вчера перед парламетом Грузии состоялась массовая акция протеста в связи с принятием в первом чтении законопроекта об инагентах.