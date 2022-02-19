На территории Азербайджана происходят странные вещи, на которые как-то должны отреагировать власти.

«Жители села Магавуз Мартакертского района Нагорного Карабаха в четверг не пропустили азербайджанскую автоколонну через свою территорию. Грузовикам пришлось развернуться и поехать обратно». Об этом «депутат парламента Нагорного Карабаха» Метаксе Акопян сообщила в четверг, передает Sputnik Армения.

По ее словам, причиной столь жесткой реакции местного населения стал недавний инцидент, когда в результате стрельбы азербайджанских военнослужащих по позиции «Армии обороны Нагорного Карабаха», расположенной возле села, ранение получил солдат-срочник Хачатур Хачатрян.

В тот же день, как утверждают армянские СМИ, ВС Азербайджана открыли огонь по сельчанам, которые проводили сельскохозяйственные работы в селе Храморт Аскеранского района.

Акопян пояснила, что карабахцы не в первый раз перекрывают дорогу колоннам из Азербайджана. Каждый раз вопрос решался прямо на месте, транспортные средства затем продолжали свой путь. Однако на сей раз чаша терпения граждан переполнилась.

«Власти либо не предпринимают шагов, либо бессильны, поэтому жители сами решают проблемы. Это – своего рода сигнал, чтобы все услышали и увидели, что происходит в Карабахе», — сказала она.

Акопян пояснила, что решительный шаг карабахцев также был вызван тем, что азербайджанская сторона регулярно нарушает положения Трехстороннего заявления (ТСЗ). «Жители недоумевают, почему азербайджанцы могут пользоваться дорогами, которые подконтрольны армянской стороне, а карабахцам путь через Карвачар в Республику Армения закрыт».

Она отметила, что карабахцы требуют от азербайджанской стороны соблюдать договоренности, изложенные в Трехстороннем заявлении.

Это, конечно, совершенно запредельно. И требует хоть какой-то реакции официального Баку. Незаконный депутат незаконно действующего сепаратистского парламента укоряет Азербайджан в несоблюдении ТСЗ. Дороги в Карабахе называет «подконтрольными армянской стороне». Но главное, чего стоит то, что какие-то сельчане могут останавливать и разворачивать азербайджанские колонны? Это же прямое подтверждение того, что Карабах не контролируется Азербайджаном. Что должно быть предпринято в этом случае? И, кстати, в первую очередь это касается российских военных в Карабахе, которые вроде как миротворцы. Сопровождали ли они вообще эту колонну? Почему не заставили разойтись армян, не обеспечили законный проезд машин по территории своей страны? Поневоле напрашивается мысль, что такие провокации для чего-то нужны Москве.

Своим мнением на эту тему поделились с # известные эксперты.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Складывается впечатление, что эти так называемые депутаты несуществующей НКР заснули где-то в 2019 году и не знают о том, что в течение 44 дней азербайджанская армия освободила все захваченные Арменией территории.

Мне кажется, уже настала пора не просто реагировать на всё такое на дипломатическом и политическом уровне, а поставить просто вопрос о разгоне всех вот таких криминальных структур на территории Карабаха, в частности, в Ханкенди, и раз и навсегда положить конец активности тех, кто называет себя там депутатами и президентами.

Именно их разглагольствования и приводят к тому, что распоясавшиеся боевики не пропускают азербайджанский транспорт проезжать по своей же территории.

А миротворцам надо еще раз указать на неправомерность их действий, на полную правовую и политическую несостоятельность тех, кто берет под защиту подобные элементы, тормозящие проход колонн через территорию нашей же страны.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Чрезмерно драматизировать ситуацию не следует. Подобные инциденты случались и ранее. Понятно, что контроль над частью Карабаха, на которой остались армянские жители, осуществляют не азербайджанские силовики, а РМК (российский миротворческий контингент). Именно в переговорах с командованием РМК ранее разрешались подобные инциденты. Вообще, наивно было бы предполагать, что время от времени не будут возникать очаги напряженности. Полагаю, что наши военные проведут переговоры с коллегами из РМК и купируют напряженность. Идет строительство прямой дороги из Тоганалы в Кельбаджар. Там строятся 2 тоннеля, посредством которых будет обеспечена беспрепятственная и всепогодная коммуникация с Кельбаджаром.