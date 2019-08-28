Президент Италии пригласил Конте на прием в четверг

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на прием в четверг утром ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте, объявил глава пресс-службы главы государства Джованни Грассо.
Как ожидается, на встрече Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров в последние дни достигли «Движение 5 звезд» и Демократическая партия, пишет ria.ru.
«Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09.30 завтрашнего дня в Квиринальский дворец», — заявил Грассо по окончании второго раунда консультаций президента с представителями парламентских партий Италии.