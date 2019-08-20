Премьер-министр Италии уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подаст президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке из-за разразившегося в стране острого политического кризиса, сообщает РИА Новости.

«Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», — заявил Конте в Сенате. Его выступление транслировали итальянские телеканалы.

Правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига», перестала существовать 8 августа, когда вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками из «Движения» и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.