Глава министерства Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку на фоне громкого скандала из-за его поцелуя с любовницей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Причиной скандала стала появившаяся в СМИ информация о том, что Хэнкок целовался со своей помощницей, будучи женатым. При этом министра упрекнули, в частности, в нарушении правил социального дистанцирования в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Я осознаю огромные жертвы, на которые пошел каждый в этой стране [чтобы остановить пандемию]. И те из нас, кто придумывают эти правила, должны их соблюдать, и поэтому я должен уйти в отставку», – заявил Хэнкок.

Ранее бывший главный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс поделился сообщением в WhatsApp, в котором глава правительства Борис Джонсон якобы назвал усилия министра здравоохранения Мэтта Хэнкока «чертовски безнадежными». (Газета.Ру)