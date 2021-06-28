Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что уходит в отставку. Об этом передает Reuters.

«Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра. Спикер попытается сформировать новое правительство», — сказал он.

Таким образом, спикер парламента теперь займется поиском нового премьера.

На прошлой неделе Левену был вынесен вотум недоверия: за проголосовал 181 депутат из 349. Вопрос о голосовании инициировала популистская партия «Шведские демократы», их предложение поддержала Левая партия, которая выражала свое несогласие с политикой власти по аренде жилья.