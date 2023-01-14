Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт собралась подать в отставку. Сейчас обсуждается время официального объявления и кандидатура преемника. Об этом пишет немецкое издание BILD.

О грядущей отставке военного министра журналисты узнали сразу из нескольких источников. Утверждается, что инициатором отставки является сама Ламбрехт, а не правительство.

«Сейчас речь идёт о точном времени отставки, преемник уже обсуждается», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы всё время, пока она занимала пост министра обороны. В первую очередь ей припомнили то, что она так и не смогла выучить военные звания, которые есть в немецкой армии. Но это было только начало.

«Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Позор!» – пишет издание.

Также журналисты упоминают и другие скандалы, включая неудачное новогоднее поздравление министра, наспех записанное в последние часы 2022 года. (УНИАН)