Прекращены все судебные дела по проблемным кредитам

Прекращены все судебные дела по проблемным кредитам на сумму, не превышающую 10 тысяч долларов и 17 тысяч манатов.

Как передает oxu.az, об этом заявил председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

По его словам, в соответствии с распоряжением Президента все судебные процессы по проблемным кредитам в республике прекращены.

Председатель Гражданской коллегии Верховного суда Асад Мирзалиев же заявил, что со дня публикации указа он не раз встречался с представителями банков:

«Указ господина Президента коснется граждан, имеющих долги в размере менее 10 тысяч долларов и 17 тысяч манатов. Но речь идет о долге одного гражданина не в одном банке, а во всех банках в целом. А это долгий процесс.

Подсчет должен быть точным, поэтому процессы были приостановлены. Мы, как Верховный суд, не стоим в стороне, а, напротив, даем направление с правовой точки зрения».