Высокие проценты по микрокредитованию обусловлены высокими же рисками, а последнее – следствие низкой платежеспособности заемщиков преимущественно в регионах страны. По мнению финансовых аналитиков, это логичный исход небольших, по сравнению со столицей, доходов населения.

К тому же банки неохотно кредитуют бизнес в глубинке. Одна из основных причин, почему регионы остаются в аутсайдерах банковского кредитования, это тяжелые залоговые условия для предпринимателей, уверены в экспертных кругах.

Ведь, как правило, чтобы выдать кредит, финансовые структуры требуют залога, его-то не могут представить большинство региональных предпринимателей. Для выхода из ситуации специалисты рекомендуют совершенствовать механизмы обеспечения и увеличивать льготное кредитование бизнеса в регионах страны. Поскольку важнейшее условие усиления инклюзивного и сбалансированного экономического развития находится в плоскости расширения доступа к дешевым кредитам не только в главном городе республики, но вдалеке от столичного региона.

Для снижения процентов, считает экономист Руслан Атакишиев, нужно понизить уровень рисков на кредитно-финансовом рынке, увеличить финансовый инструментарий и инвестиции по линии банковского сектора. Доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов выразил в беседе с нами солидарность по поводу слабого кредитования банками реального сектора экономики, особенно в регионах страны, отметив необходимость снижения банковских ставок и расширения доступа финансовых структур к длинным и дешевым деньгам.

«Финансовым структурам нужно, прежде всего, обеспечить доступ к так называемым длинным и дешевым ресурсам, — считает профессор. – А при отсутствии требуемой депозитной базы главным источником упомянутых ресурсов должны быть ресурсы Центрального банка. Также важно постепенно наращивать удельный вес специальных инвестиционных контрактов для финансирования в приоритетном режиме реального сектора национальной экономики».

По свидетельству ученого, отечественные коммерческие банки работают на рынке, используя сверхначисления прибылей, в результате кредиты финансовых структур зачастую неподъемны для бизнеса.

Высокие процентные ставки банков не способствуют интересу к банковскому кредитованию, на этом фоне наблюдается рост потребительского кредитования, чреватый разрастанием токсичных долгов, комментирует ситуацию экономист Натиг Джафарли: «Разрастающееся потребительское кредитование – серьезный риск, в том числе сопряженный с увеличением проблемного кредитования. Для понижения ставок по бизнес-кредитам требуется конкурентный финансово-кредитный рынок, который, в конечном счете, поддержит экономическое развитие».

Тем временем истекший год отметился ощутимым спадом в сегменте кредитования реальной экономики по линии частных банков. Свыше половины всех выданных кредитов приходится на домохозяйства, заметил в этой связи экономист Азер Мехтиев. «По данным Центрального банка, за 10 месяцев прошлого года кредитные вложения в экономику страны увеличились на 1,9 млрд манатов, или 13 процентов. Примечательно, что три четвертые этого роста, а именно 1,4 млрд манатов составили кредиты населению».

«При этом за отчетное время сумма кредитования в сегменте промышленного и производственного сектора уменьшилась более чем на 300 млн манатов — с 1,25 млрд до 945 млн манатов. Кредитование этих сфер сократилось аж на 25 процентов», — говорит собеседник. Как видно, потребительские ссуды не просто пошли в рост, но наблюдается динамика снижения финансирования по линии наших банков производственных сфер народного хозяйства.

«По нашим наблюдениям, нередки случаи, когда потребительские ссуды населению оформляются как бизнес-ссуды», — комментирует Мехтиев.

Кстати, в январе-ноябре истекающего года азербайджанские банки увеличили потребительское кредитование аж на 20 процентов.