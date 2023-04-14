В социальной сети Twitter не хватает специалистов по борьбе с пропагандой из-за массового их увольнения, которое провёл Илон Маск после покупки соцсети. В результате в твиттере свободно действуют сотни аккаунтов российской и китайской пропаганды. Об этом говорится в расследовании «Би-би-си».

В тексте утверждается, что работа команды Twitter по борьбе с информационными кампаниями и манипуляциями «фабрик троллей» сейчас парализована. «Все вакансии закрыты. Всё, что осталось у Twitter, – это автоматизированные системы», – рассказал на условиях анонимности бывший старший сотрудник компании.

Сейчас в Twitter работает около 1,5 тысячи человек. На момент покупки соцсети миллиардером Илоном Маском в октябре 2022 года в компании насчитывалось около восьми тысяч сотрудников. В результате массового сокращения платформа стала более уязвимой для пропаганды, утверждает «Би-би-си».

«Би-би-си» выяснила, что прямо сейчас в твиттере действует новая сеть русскоязычных «троллей». Они поддерживают российскую агрессию в Украине, высмеивают Киев и Запад, критикуют независимые СМИ. Многие аккаунты этой сети были заблокированы, но десятки активны и сейчас. По информации канала, эта сеть связана с «фабрикой троллей», которая, как считается, принадлежит близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Опрошенные каналом исследователи считают, что без команды по борьбе с пропагандой твиттер «постепенно станет всё менее и менее безопасной» соцсетью. Пресс-служба компании ответила на запрос «Би-би-си» эмодзи в виде какашки. Такой автоматический ответ журналистам тоже ввёл Маск. (svoboda.org)