1 июля 2022 года общественная организация «Линия защиты» организовала акцию протеста перед Судебно-правовым советом страны.

Участники протестовали против недопуска на открытые процессы правозащитников и журналистов. В акции также приняли участие члены семей осужденных.

«В последние месяцы правозащитникам и журналистам практически закрыты двери судов. Нас не пускают на заседания, ссылаясь на решения судей. На резонансные политические процессы не пускают также и сторонников обвиняемых», — сказал соучредитель «Линии защиты» Зафар Ахмедов (https://turan.az/ext/news/2022/7/free/Social/ru/6706.htm/001).

Редакция # обратилась к соучредителю «Линии защиты» Зафару Ахмедову с просьбой назвать имена судей, которые не допускают на открытые процессы правозащитников и журналистов.

«Это судья суда по делам о тяжких преступлениях Самир Алиев и судья Хатаинского районного суда Джавид Гусейнов», — сообщил редакции Зафар Ахмедов.

Мы попросили судью суда по делам о тяжких преступлениях Самира Алиева прокомментировать высказывания Зафара Ахмедова.

«Я не обязан давать вам информацию. Прошу вас меня больше не беспокоить», — сказал Самир Алиев и бросил трубку.

Мы также обратились и к судье Хатаинского районного суда Джавиду Гусейнову. «Заявления о том, что я, якобы, не допускаю на открытые процессы журналистов и правозащитников, не соответствуют действительности», — сказал нам судья.

Мы также попросили представителя Верховного суда Санана Гаджиева прокомментировать высказывания правозащитника Зафара Ахмедова. Ответ Санана Гаджиева был более чем лаконичен: «Мне об этом ничего не известно»…