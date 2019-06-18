Повышена заработная плата «бюджетникам» — СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 1-го сентября 2019-го года будут повышены в среднем на 40 процентов ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики:

— Президиума и аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения;

— Центра Гейдара Алиева;

— Научного центра «Азербайджанская национальная энциклопедия»;

— Центра Ататюрка в Азербайджане;

— Государственных архивов Азербайджанской Республики и их филиалов, районных (городских) государственных архивов;

— постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

— Государственного фильмофонда Министерства культуры Азербайджанской Республики;

— Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики;

— Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики;

— Бакинского международного центра мультикультурализма;

— Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики.

Кабинету Министров Азербайджана поручено обеспечить повышение с 1 сентября 2019 года в среднем на 40 процентов должностных окладов не являющихся государственными служащими работников структур, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении государственных органов (за исключением работников, получающих заработную плату на основании Единой тарифной сетки).