Посол ЕС отметил развитие тношений между Азербайджаном и Евросоюзом

Азербайджан демонстрирует высокие показатели социальной политики. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на встрече с преподавателями, студентами и выпускниками Академии государственного управления при Президенте, организованной Кавказским центром политического анализа (CPAC).

В своей лекции на тему «Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом в изменчивой региональной среде» Янкаускас отметил, что Азербайджан является одной из шести стран программы «Восточного партнёрства», недавно отметившей десятилетие с начала деятельности.

Посол ЕС выразил желание, чтоб Азербайджан и ЕС увеличили сотрудничество в рамках партнёрства, в частности, в секторе туризма. По словам Янкаускаса, интересы европейских стран в отношении к Азербайджану возросли в процессе диверсификации азербайджанской экономики. Посол отметил, что сотрудничество охватывает новые направления экономики, кроме традиционных нефти и газа.

| 2019-06-27T16:54:56+00:00 27 июня 2019, 20:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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