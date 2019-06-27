Посол ЕС отметил развитие тношений между Азербайджаном и Евросоюзом

Азербайджан демонстрирует высокие показатели социальной политики. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на встрече с преподавателями, студентами и выпускниками Академии государственного управления при Президенте, организованной Кавказским центром политического анализа (CPAC).

В своей лекции на тему «Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом в изменчивой региональной среде» Янкаускас отметил, что Азербайджан является одной из шести стран программы «Восточного партнёрства», недавно отметившей десятилетие с начала деятельности.

Посол ЕС выразил желание, чтоб Азербайджан и ЕС увеличили сотрудничество в рамках партнёрства, в частности, в секторе туризма. По словам Янкаускаса, интересы европейских стран в отношении к Азербайджану возросли в процессе диверсификации азербайджанской экономики. Посол отметил, что сотрудничество охватывает новые направления экономики, кроме традиционных нефти и газа.