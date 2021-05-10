Ильхам Алиев отметил позитивную динамику в отношениях между Баку и Москвой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях его страны с Россией.

«По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях», — сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его страна рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Россией для нормализации ситуации в регионе. «Мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией — нашим стратегическим партнером — активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности», — отметил он.

По мнению Алиева, новая ситуация, которая возникла на Южном Кавказе, «придает новые черты» двусторонним отношениям. «Мы активно взаимодействуем как близкие соседи, добрые друзья», — добавил он.

Азербайджан ведет активную работу для восстановления транспортной инфраструктуры в регионе после завершения военных действий в Карабахе, рассказал Алиев.

«Недавно [состоялась] трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран [России, Азербайджана и Армении], на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в реализации важного пункта совместной декларации — открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал», — сказал он.

По его оценкам, постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. «Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории», — подчеркнул президент Азербайджана, добавив, что Баку «готов к этому».

Алиев заявил, что Азербайджан со своей стороны «не только на словах, но и на деле» прилагает все усилия для того, чтобы «постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости».