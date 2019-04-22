Послы финала Лиги Европы встретились в Москве

В Москве прошло мероприятие в рамках тура Кубка Лиги Европы по футболу, посвященное предстоящему финалу турнира в Баку.

В мероприятии участвовали официальные послы бакинского финала – экс-форвард сборной Азербайджана Вели Гасымов, бывший хавбек сборной России, ныне игрок самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов, а также специальный гость экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин. Они встретились с болельщиками, а также со студентами, обучающимися в Москве, раздали автографы и сфотографировались с ними.

После Москвы трофей отправится в Париж (Франция), а уже 16 мая он будет привезен в Баку.

Напомним, финал Лиги Европы сезона 2018/19 пройдет на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана 29 мая. (АФФА)