Pornhub и традиции южного города

Ну и как после этого выходить на улицу, здороваться, смотреть друг другу в глаза и справляться о делах? Ведь, треклятый Pornhub подвел итоги 2019 года. В сервисе беззастенчиво решили вывалить всю правду, не думая о том, что она заставит кого-то краснеть, потеть и даже прятаться от знакомых. Потому, что, видите ли, кое-кто решил рассказать, какие жанры порно любят в разных странах и кто из актеров пользуется большей популярностью.

В одном южном городе всегда был важен фактор общественного мнения. Любили жители этого славного городка посудачить и о том, сколь важно чтить традиции предков, уважать старших, уступать место в автобусе женщинам, попутно указывая на то, что во многих странах Европы сейчас потому такой бардак, что никакого уважения к традиционным ценностям там нет. В местных чайных можно было услышать разговоры старцев о том, что закат Старого Света, где разрешены однополые браки, наступит совсем уже скоро. Особую пикантность этим разговорам придавало то, что вели их жители того самого города, который гордился победой в песенном конкурсе, неофициальное название которого было «ежегодный слет геев и лесбиянок».

Но, тут ведь легко было сделать удивленное лицо и указать, что южный город рассматривал данный конкурс всего лишь как способ продвижения своей музыки и возможность для своего пиара. Геи лесбиянки? Да что вы говорите?! Как неудобно получилось! Правда, всегда находились те, кто начинал жужжать надоедливой мухой в жаркий день: «Да у нас в городе экраны телеканалов давно «голубые»!». И называли имена тех, чья жизнь давно была окрашена в небесный или розовый цвет. Причем, некоторые из этого списка даже звания имели государственные.

Теперь вот, видимо, в жизни южного города мог наступить новый исторический этап — в местный парламент могли попасть люди нетрадиционного поведения, образа жизни, привычек и предпочтений. Южногородские оптимисты, впрочем, утверждали, что такая перспектива была менее позорной, чем существующая реальность, при которой на политической арене находится немало лиц, сменивших кучу покровителей, спонсоров и партнеров, не говоря уже об ориентации.

Местные реалисты же сосредоточились на цифрах. Они напомнили, что в среднем в 2019 году на Pornhub заходили 115 миллионов человек в сутки. Больше всего пользователей — из США. На втором месте — японцы. «То есть, зашли наши горожане туда или нет, на общую статистику это мало влияет. Так что, можно спать спокойно. Не мы самые развратные в мире»,- успокаивали они переживавших за сохранность местных традиций. Но, жизнь горожан уже никогда не будет такой, как прежде.

Ведь выяснилось, что самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали: порно с японскими актрисами, хентай и категория «лесбийское порно». Получалось, что жители южного города не идут в ногу со временем, отстают от моды. Как такое могло произойти с жителями города, которые всегда считали себя жутко модным и трендовым?! Даешь наверстывать упущенное! Пятилетку в трехлетний срок, не жалея рук, стирая трудовые мозоли! Смотрим хентай до обморока! Не посрамим репутацию города!

В общем, в следующем году обещано было ситуацию изменить. Была вначале мысль подключить к этому исполнительную власть разных районов южного города, для обеспечения массовости. Но, на сей раз люди как-то сами проявили глубокое понимание важности момента, с душой взялись за дело. Правда, были нюансы. Согласно статистике от Pornhub, в южном городе за год несколько изменились предпочтения относительно жанров порно.

Так, в 2019 году местные пользователи чаще всего искали ролики по запросу MILF (жанр, где актрисами выступают женщины в возрасте от 30 до 50 лет). В южном городе их называли «халашками». Но откуда в Pornhub могли знать особенности предпочтений и сленга южногородских любителей популярного кино-жанра? Впрочем, им это простительно. Тем более, что в прошлом году в тренде у южногородцев была категория «Anal». И этому есть объяснение. Слишком часто местные чиновники говорили о том, что бурному развитию южного города нет Anal-огов. Вот люди и пристрастились смотреть соответствующее кино.

Но, есть все же вещи, которые не смогли обнаружить Pornhub. Ведь на самом деле, чаще всего южногородцы в своих сексуальных фантазиях представляли сюжеты со своим доминированием над чиновниками разного уровня. Например, с теми, кто требовал у них взятки. Или с теми, кто игнорирует закон, кто не ремонтирует дороги, «пилит» бюджетные средства, кто не стесняется безостановочно врать. Вот, к примеру, ныне дождь в южном городе залил все улицы, превратив его в аналог Венеции. Как тут не представить себе секс с виновным в уничтожении системы канализации в городе?! Правда, нужно не забывать шифроваться. Чтобы потом объяснять дома, что «Наташа-анал», это Наталья Ивановна из аналитического отдела. Да и вообще, чтобы потом не было стыдно смотреть в глаза знакомым и соседям, в душе понимая, что однажды ваши взгляды могут встретиться в одной замочной скважине, пусть и с разных сторон.