Свадьбы возвращаются: нужно возрождать советские традиции изготовления золотых украшений

В скором времени в стране могут возобновить проведение свадеб и других массовых мероприятий, о чем объявила на днях заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBIB Ягут Гараева. Это решение приведет к тому, что из вынужденной спячки выйдут сразу несколько отраслей, в том числе ювелирная. В нашей стране в большом количестве ювелирные украшения обычно покупают как раз к свадьбам, а также к другим торжественным датам, а целый год у населения в таких покупках практически не было необходимости.

Производители и продавцы ювелирных изделий отмечают снижение спроса как из-за отмены проведения свадеб, так и из-за уменьшения покупательной способности населения, но в будущее смотрят с оптимизмом.

Положительным моментом является и то, что в последнее время в нашей стране озаботились возрождением ювелирной отрасли, которая находится не в лучшем состоянии по ряду причин. Одна из основных –неправильная политика в сфере налогообложения, в результате которой в страну хлынул поток низкопробной зарубежной ювелирной продукции.

Важнейшим шагом для исправления ситуации стали поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 января 2021 года сроком на три года на основании подтверждающего документа, выданного соответствующим органом, от НДС освобождается импорт станков, оборудования и приспособлений для производства и обработки ювелирных изделий из золота и серебра. Освободили от НДС и продажу золота и серебра в виде слитков, монет, гранул. Кроме того, на тот же срок освобождены от акцизной пошлины платина, золото и ювелирные и другие изделия из них, обработанные, расфасованные, обрамленные и закаленные алмазы, с учетом положений статьи 188.1.1 НК.

Ювелир Ибрагим Акаев в беседе с # рассказал, что его коллеги обрадовались этим новостям, но пока для них ничего не изменилось.

Что касается низкопробной продукции из-за рубежа, то, по его словам, она действительно в страну поступает, и в этом стоит винить отечественных предпринимателей, которые, желая сэкономить, стараются завозить золотые изделия более низкой пробы.

«Это вообще большая тема. Низкопробные ювелирные изделия были и раньше, есть сейчас и, скорее всего, будут и в ближайшем будущем. Но если ювелир порядочный, он всегда сделает свою работу хорошо», – сказал он.

Акаев подчеркнул, что отечественные ювелиры могут исполнить практически любой заказ, технологии позволяют это сделать. Бакинский ювелирный завод считался одним из крупнейших в бывшем Союзе, так что в стране была хорошая ювелирная школа.

«Если говорить о спросе на ювелирные изделия, то он ниже, чем когда-то, однако такая продукция по-прежнему востребована. Но, конечно, сейчас ювелиры зарабатывают не так много, как раньше. Стоимость изделий зависит от цен на драгметаллы на международном рынке.

Ювелиры обучаются на художественно-графических факультетах, но куда больше знаний они получают непосредственно в ювелирном цеху. В стране немало потомственных ювелиров, и когда знания переходят от отца к сыну, тому рассказывают все секреты и тонкости, которые другим недоступны. Я сам являюсь таким потомственным ювелиром», – сказал Акаев.

То, что в Азербайджане богатые традиции ювелирного искусства, не вызывает сомнений, но в последние годы многое было утрачено. Потому важно озаботиться и подготовкой профессиональных кадров. В скором времени в Азербайджане будут давать профессиональное образование в данной области. Решение об этом было принято Государственным агентством профессионального образования и Ассоциацией ювелиров Азербайджана. Сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании, благодаря которому планируется удовлетворить спрос на профессиональных ювелиров на рынке страны.

Планируется разработать специальный план обучения. Учащиеся получат возможность научиться работать с новыми разработками, которые облегчат их труд. Однако также будут обучать традициям азербайджанского ювелирного дела, чтобы обеспечить преемственность поколений. Студенты-ювелиры получат возможность пройти стажировку на предприятиях, занимающихся производством соответствующих изделий в Азербайджане.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что развитие ювелирной отрасли в нашей стране рентабельно, ведь у нас есть собственные золотые запасы. К тому же в Азербайджане есть хорошие наработки в этой сфере. Реализовывать готовые золотые изделия намного выгоднее, чем просто золото. Он считает, что ювелирное производство должно контролироваться государством, а именно качество золота, чтобы изделия соответствовали тем пробам, которые на них будут ставить и т.д. Надо обеспечить защиту прав потребителей.

Экономист подчеркнул в беседе с #, что золото и украшения из него по-прежнему воспринимаются многими как выгодное вложение средств, потому пользуются популярностью у населения. Хотя запрет на свадьбы из-за карантинных мер в связи с пандемией существенно уменьшил спрос.

«Конечно, золотые изделия продашь в итоге дешевле, чем купишь, и это надо учитывать. А вот золотые монеты можно реализовать по удачной цене», – подчеркнул Ализаде.

По его словам, в нашей стране предпринимают меры, которые призваны остановить завоз некачественных золотых изделий непонятного происхождения. Нужны прозрачные схемы деятельности поставщиков и производителей. Как говорит Ализаде, будет создан цивильный ювелирный рынок, что приведет к созданию новых рабочих мест и росту доходов населения.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что и до этого в стране была возможность учиться на ювелира.

«Но получить профессию – полдела, куда сложнее потом найти работу. Ювелир — это свободная творческая работа. У нас в основном ювелиры работают в маленьких цехах. Нужен большой ювелирный завод, работающий на полную мощность, чтобы была потребность в многочисленных кадрах», – говорит он.

Он подчеркнул, что работы наших ювелиров всегда высоко ценились и в России, и в восточных странах.

«Но принятые государством ранее решения ограничивали деятельность ювелиров. Сейчас все должно быть иначе. Надо создать для них максимально комфортные условия, ведь экспорт ювелирных изделий будет способствовать притоку валюты в страну. На сегодняшний день в этой сфере наблюдается ее отток из-за преобладания импорта. При этом, – подчеркивает Агаев, – наш потребитель часто платит совсем не за качественный товар, который завозят в основном из Дубая и Турции. В СССР золотые изделия были 583 и 750 пробы, а сейчас более низкая проба. Советские золотые изделия и сейчас в цене, чего не скажешь о привозных, которые продать при необходимости будет очень сложно. Нам нужно возрождать именно советские традиции изготовления золотых украшений, так как они хорошо известны и ценятся на постсоветском пространстве».