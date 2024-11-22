В Вене водопроводчик обнаружил тайник с золотыми монетами весом 30 кг и стоимостью 2,5 млн.

Согласно материалу, сантехник совершил находку во время ремонта в вилле в районе Пенцинг. Он обнаружил веревку, виднеющуюся из подвального помещения, но не смог вытащить ее, после чего воспользовался лопатой. Отколов бетон, рабочий обнаружил металлический сундук, в котором находились монеты с изображением композитора Моцарта.

По закону Австрии, содержимое тайника будет поделено поровну между сантехником и владельцем виллы, сообщает британская газета The Sun 18 ноября

Отмечается, что монеты могли быть закопаны во время Второй мировой войны.