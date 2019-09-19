Помпео заявил, что США не будут терпеть «угрожающее поведение» Ирана

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.
«Сегодня встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо», — написал Помпео в Twitter.
Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит Объединенные Арабские Эмираты.
В свою очередь пресс-служба госдепартамента также сообщила о встрече госсекретаря с наследным принцем.(РИА Новости)
| 2019-09-19T09:17:12+00:00 19 сентября 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss