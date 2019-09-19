Помпео заявил, что США не будут терпеть «угрожающее поведение» Ирана

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.

«Сегодня встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо», — написал Помпео в Twitter

Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит Объединенные Арабские Эмираты.