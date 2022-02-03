Дожили, называется. Мало того, что наш транспорт на нашей же земле досматривают так называемые российские миротворцы, так еще в свои помощники они взяли и «правоохранителей Арцаха».

Уверена, любой азербайджанец, просмотревший видеокадры, на которых запечатлен процесс, и прочитавший сопровождающий текст – «Правоохранительные органы «Арцаха» — (кавычки наши – ред.) совместно с российскими миротворцами досматривают грузовики из Азербайджана, следующие через Республику «Арцах». Колонны состояли из порядка 20 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием, передвигались по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и обратно», — испытал сложные чувства. Унижение, оскорбление, возмущение, негодование.

За те почти 15 месяцев, что прошли после воцарения российского воинского контингента в Нагорном Карабахе якобы для осуществления миротворческой миссии, нас подобные ощущения и не покидают.

Потому как, потеряв во Второй Карабахской войне около трех тысяч своих героических сынов, мы так и не получили полностью освобожденный Карабах. Мало того, что часть Нагорного Карабаха все еще находится под пятой армянских сепаратистов, так она еще и перешла под абсолютный контроль России. Разместившись под предлогом миротворчества и под личиной миротворческой миссии на нашей земле российские войска не только всеми своими фактическими действиями ведут там себя как истинные хозяева, но и потворствуют армянским сепаратистам.

Мало того, что граждане Азербайджана, и даже представители руководства страны, не могут и ступить на контролируемые имперскими войсками территории, так еще проезжая по транспортным коридорам, подвергаются досмотру, да еще с привлечением сил местной, то бишь армянской «полиции». В то время как по всем законам поствоенного урегулирования условия диктовать должна победившая сторона. И хотелось бы видеть, что именно азербайджанские силовики, пусть даже при присутствии миротворцев, и лучше бы ооновских, контролируют освобожденный регион, если, конечно, он таковым является.

На самом деле, чрезмерно горько видеть, как водитель победившей в войне страны стоит в три погибели перед вооруженным россиянином и армянским полицейским, пока те осматривают транспортное средство, направляющееся в Кяльбаджар по маршруту Суговушан – Гозлукорпу – Вянгли.

Мы регулярно и неустанно обращаем внимание наших читателей на превышение «миротворцами» своих полномочий в надежде, что привлечем внимание к проблемам и руководства страны. Это наш профессиональный и гражданский долг. И вот вновь мы призываем принять адекватные меры. Ведь кто такие эти остатки сепаратистов, от которых отказалась уже и сама Армения, чтобы самовольничать на земле победившего в войне Азербайджана? Понятно, откуда они черпают силы. Но в том и состоит задача азербайджанской стороны, чтобы всеми путями добиваться выполнения подписанных тройственных соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией, и, главное, не самоустраняться от решения проблем, которые искусственно создаются для наших граждан на этих территориях. Народ требует принятия срочных мер и защиты чести своих граждан. И это долг государства не только перед живыми, но и перед ШЕХИДАМИ и КАРАБАХСКИМИ КАЗИ.