Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что новая администрация Соединенных Штатов возвращает страну во времена президентства Барака Обамы. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Когда администрация говорит о возвращении Америки, они говорят о возвращении к тому, что делал президент Обама в течение восьми лет, когда Америка была слабой», — выразил свое мнение Помпео.

По его словам, президент Байден многим нравится. В частности, экс-госсекретарь обратил внимание на саммит Группы семи (G7), на котором многие участники заявляли, что «действительно весело проводят время» с американским лидером.

«Важнее не то, чтобы им нравилась Америка, а то, чтобы они нас уважали», — подчеркнул бывший глава Госдепа. (Газета.Ру)