Война в Украине продолжается и становится все более разрушительной. Мировые лидеры не могут оставаться в стороне, ведущие страны оказывают всевозможную помошь Украине. Уже США приняли для Украины ленд-лиз, а Великобритания заявляет о том, приграничные территории России с Украиной являются легитимной военной целью для нанесения ударов.

Однозначно можно сказать, что Россия и представить себе не могла такую поддержку Запада, а с другой стороны — такое сопротивление со стороны Украины. Собственно, этого не ожидал и сам Запад. О том, как будет развиваться военная ситуация в Украине дальше рассказал # латвийский эксперт Алекс Григориевс:

— Западные страны увеличивают поставки тяжелого вооружения в Украину. Увеличивается также и финансовая помощь. Мы видим кардинальную эволюцию в позиции западных стран. Запад почувствовал слабость России?

— Я думаю, что Запад почувствовал силу Украины, силу решимости украинского народа отстоять свою свободу, противостоять агрессии России. Миф о российской армии как о второй сильнейшей армии в мире развеян. Среди политиков растет понимание того, что Украина воюет за всех нас, и надо ей помочь. Кстати, сейчас самое время уменьшить присутствие российских войск на Южном Кавказе. Зачем Азербайджану терпеть солдат страны-агрессора на своей территории? Думаю, что есть возможность договориться с Арменией и без участия России. Если необходимы миротворцы, можно пригласить их из более подходящей страны, с помощью ООН, например.

— Минобороны Великобритании заявило о том, что Украина тоже может наносить ракетные удары по приграничным военным объектам на территории России. Не приведет ли это к большей эскалации конфликта?

— Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Россия начала войну и, с точки зрения международного права, объекты военной инфраструктуры на ее территории представляют собой законную мишень для удара. Если следовать логике “поменьше эскалации”, что меньше всего было бы эскалации, если бы Украина просто сдалась? При этом забывается, что эскалацию начала Россия, напав на Украину. Так что, Украина имеет право перенести войну на территорию России. Кстати, США также заявили о том, что признают право Украины наносить удары по военной инфраструктуре на территории России.

— Как показывает ситуация, Россия сейчас зажата в угол. Дальше она либо отыграет назад, либо будет еще большая эскалация. К примеру, ряд экспертов считают, что Россия может нанести удар по авиабазе в Польше. Насколько такой сценарий возможен?

— Россия оказалась загнанной в угол потому, что ее армия в значительной мере разбита, то есть она постепенно теряет способность вести боевые действия из-за высоких потерь в живой силе и технике. Это результат высокопрофессиональных действий украинской армии. При этом Россия продолжает тактику угроз и шантажа ядерным оружием. Любой удар по стране НАТО будет воспринят как удар по всему НАТО и ответ будет мощным и незамедлительным. Россия этого удара не выдержит. А Польша, как известно, страна НАТО. Конференция на базе США в Рамштайне практически оформила создание коалиции поддержки Украины. США объявили, что их целью является сделать Россию неспособной вести ту политику агрессии, которую она вела последние годы. Мы хорошо знаем эту политику войн, спровоцированных Россией: Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, война России против Грузии, аннексия Крыма, война на Донбассе, война в Сирии и войны по всей Африке, и теперь продолжение войны против Украины. Но на этот раз Россия обречена на поражение.