Помпео не хочет покидать команду по переговорам с Северной Кореей

Госсекретарь Майк Помпео в пятницу заявил, что США продолжат добиваться ядерного разоружения Северной Кореи дипломатическим путем. За день до этого представитель Пхеньяна потребовал заменить Помпео на переговорах.

«Ничего не поменялось. Мы продолжим работу над переговорами; (я) все еще руковожу командой. Конечно, президент Трамп возглавляет процесс в целом, но это будет моя команда», – сказал Помпео, общаясь с журналистами в Вашингтоне.

Он добавил, что американские дипломаты во главе со Стивеном Биганом, спецпредставителем США по КНДР продолжат добиваться денуклеаризации северокорейского режима. По словам Помпео, глава КНДР Ким Чен Ын пообещал разоружить режим в прошлом июне.

«Убежден, что у нас есть реальная возможность добиться этого результата», – заявил Помпео, выступая на пресс-конференции после переговоров с японскими министрами иностранных дел и обороны.

Помпео сказал о возможности поддержания дипломатического диалога с Пхеньяном даже без смягчения санкций, на чем настаивают в Северной Корее.