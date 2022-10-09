Специалисты Минобороны Японии считают, что КНДР в ночь на воскресенье, вероятно, запустила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с изменяемой траекторией того же типа, что были испытаны в октябре 2021 года. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Точных выводов о типе ракеты пока не сделано. По данным Минобороны, обе ракеты были запущены из района восточного побережья КНДР и пролетели 350 км, достигнув максимальной высоты в 100 км.

Вместе с тем, отмечает канал, в ведомстве допускают, что запущены были БРПЛ того же типа, как 19 октября 2021 года. Тогда, согласно выводам южнокорейских экспертов, с подводной лодки был запущен модернизированный вариант ракеты малой дальности с меняющейся траекторией полета и дальностью 600-700 км. Как писала тогда газета Nikkei со ссылкой на их выводы, ракета на завершающем этапе полета резко повышает траекторию полета, что затрудняет ее перехват.

Замминистра обороны Японии Тосиро Ино ранее допустил, что испытаны в воскресенье могли быть именно ракеты подводных лодок, но не привел подробностей на этот счет.