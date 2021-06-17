Сборная Украины по футболу со счетом 2:1 победила команду Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34). У проигравших отличился Эзган Алиоски (57), удачно сыгравший на добивании после не реализованного им пенальти. На 83-й минуте удар Руслана Малиновского с 11-метровой отметки отбил вратарь сборной Северной Македонии Столе Димитриевски. На текущем турнире на данный момент реализован один из пяти назначенных пенальти — португалец Криштиану Роналду отличился в матче с венграми (3:0).

Украинцы набрали три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Австрии (по 3 очка), которые проведут свой матч сегодня. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. (ТАСС)