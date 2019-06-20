Полузащитник «Арсенала»: Нам по силам обыграть «Нефтчи» или «Сперанцу»

Полузащитник российского «Арсенала» (Тула) Игорь Горбатенко прокомментировал жеребьевку 2-го раунда квалификации Лиги Европы по футболу, по итогам которого его команда сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдова).

«До конца пока неизвестно, с кем будем играть, но уже сейчас можно сказать, что «Арсеналу» по силам обыграть «Нефтчи» или «Сперанцу» и пройти дальше. Сейчас не стоит забегать так далеко. Впереди будет непростой месяц, нужно закладывать фундамент на первую часть сезона, с прицелом на выступление в разных турнирах. Сделаем все, чтобы провести первые матчи чемпионата и еврокубков на максимуме», — заявил Горбатенко.