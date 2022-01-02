Полузащитник «Саутгемптона» Сэм Маккуин объявил о завершении карьеры из-за травмы колена.

Как передает #, 26-летний англичанин заявил об этом в ролике, опубликованном в социальной сети Twitter.

«Это было очень непростое решение. Я очень сильно хочу вновь играть в футбол, но я должен сделать то, что правильно для меня и моей семьи», — сказал Маккуин.

Отметим, что Маккуин — воспитанник «Саутгемптона». Футболист получил разрыв крестообразной связки в октябре 2018 года, когда играл за «Миддлсбро» на правах аренды. С тех пор игрок ни разу не появлялся на поле.