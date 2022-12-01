Сегодня на стадионе «Ахмед Бин Али» в Катаре в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира встречались сборные Хорватии и Бельгии. Матч завершился со счетом 0:0. Вышедший на замену после перерыва бельгийский нападающий Ромелу Лукаку имел несколько прекрасных моментов для взятия ворот.

В первом тайме судья встречи сначала назначил, а потом отменил пенальти в ворота Бельгии. Рефери усмотрели офсайд у одного из хорватских игроков.

Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу. Подопечные Роберто Мартинеса в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

Таким образом, сборная Бельгии покидает турнир, заняв третье место в своей группе. (Газета.Ру)