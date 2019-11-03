Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов

«Протесты с применением насилия и акты вандализма произошли в субботу во многих районах Гонконга. Полиция решительно осуждает действия участников беспорядков. Несмотря на запрет полиции, многие демонстранты приняли участие в незаконных собраниях в парке Виктория примерно с 14.00 субботы, которое оказалось массовым актом вандализма. Участники беспорядков сначала заблокировали ряд улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, затем они подожгли баррикады и стали бросать в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и другие твердые предметы. Некоторые даже бросали гвозди на дорогу, что создало угрозу безопасности участников дорожного движения и жителей этих районов», — говорится в заявлении полиции.