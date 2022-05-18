Сотрудники специальных подразделений полиции Армении в среду задержали 277 сторонников оппозиционных сил, которые с утра перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе полиции республики.

«По состоянию на 10:30 в разные участки полиции доставлено 277 граждан, которые не выполнили законные требования полиции», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент акции протеста в Ереване прекратились, движение автотранспорта возобновлено. Оппозиция намерена вечером на площади Франции в центре столицы республики созвать митинг.