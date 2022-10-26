Четыре человека, задержанных в ходе протестов в Иране, могут быть приговорены к высшей мере наказания. Им предъявлены обвинения в «мохаребе» – «войне против Бога», что квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и карается смертной казнью, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление генпрокурора Тегерана Али Салехи.

По словам Салехи, четверо «мятежников» обвиняются, кроме того, в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.

В общей сложности 315 человек в Тегеране обвинены в «сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны», «пропагандистской деятельности против правительства» и «нарушении общественного порядка и спокойствия», сказал Салехи. Глава генпрокуратуры иранской провинции Альборз Хосейн Фазели-Хариканди сообщил о предъявлении обвинений еще примерно 200 участникам демонстраций.

Массовые протесты в Иране проходят с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Протесты проходят примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.