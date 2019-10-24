Политику делают не роботы, а люди…

Когда Франция стала одним из трех сопредседателей Минской Группы (МГ), многие сомневались в целесообразности этого решения ОБСЕ, политологи и общественные активисты, особенно, оппозиционные партии даже требовали, чтобы Баку противился бы этому выбору европейских кругов.

Потому что всем было известно, что во Франции находится сильное армянское лобби и довольно многочисленная армянская диаспора. Плюс, бывший президент этой страны Ф.Миттеран был одним из первых европейских политиков, который поставил под сомнение существующие границы между советскими республиками, назвав их не политическими, а «административными» и из этого сделал вывод, что они не только могут, даже должны быть пересмотрены…

Но покойный президент Гейдар Алиев взялся за очередную архисложную задачу десятилетней карабахской драмы: за короткий срок наладил очень интенсивные и тесные отношения с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком, так что, тот даже стал называть азербайджанского президента своим другом. Вдобавок, азербайджанский президент усилил дипломатический вектор с Парижем, и наша дипломатическая служба во Франции стала одной из востребованных компонентов МИД республики…

Поэтому нельзя сказать, что за это время Франция продемонстрировала исключительно проармянскую позицию, нет, даже при уже покойном президенте Ж.Шираке стартовал довольно серьезный переговорный процесс между президентами конфликтующих сторон, который, как известно, продолжился в американском городе Ки-Уест.

Да, были, конечно, и отдельные неприятные эпизоды: президент Н.Саркози называл Армению «младшей сестрой» Франции, президент Э.Макрон же провел саммит франкоязычных стран (знаменитая «франкофония») в Ереване, даже с этой целью посетил с официальным визитом Армению.

Но больше всего тревожил нас процесс «братания» между отдельными городами Франции и отдельными административными единицами непризнанной, игрушечной, т.н. «Нагорно -Карабахской Республики».

Но в последнее время во Франции стартовала противоположная, обратная тенденция: французские суды начали денонсировать «соглашения» между городами Франции и «Нагорно- Карабахской Республики». К сегодняшнему дну уже денонсированы и объявлены незаконными десятки подобных «соглашений», что заставляет нас говорить о новых тенденциях в отношениях между Азербайджаном и Францией. К этому нас склоняет и последнее письмо французского президента к азербайджанскому президенту, в котором Э.Макрон приглашает своего азербайджанского коллегу принимать участие в созданном им медицинском фонде.

Думается, что интенсификация общественных, гуманитарных отношений между двумя странами обязательно скажутся и на политических отношениях: ведь, нередко гуманитарная политика, культурные связи становятся той платформой, на которой потом строятся политические составляющие процесса. Надо сказать, что мы до сих пор уступали армянам именно в этой плоскости: исторически сложилось так, что армяне имели более обширные связи с Францией и в отличие от них, мы не имели там ни сильную диаспору, ни сети развитых культурных и гуманитарных отношений.

Конечно, нельзя сказать, что Франция вообще, была для нас «таинственным островом». Нет, наши отцы-основатели первой Республики длительное время находились в этой стране с дипломатической миссией, участвовали в Парижской Мирной конференции, а после установления советской власти они, вообще, не вернулись и остались в «стране великих революций».

Но все-таки, это были всего лишь эпизодические моменты, системное сближение с Францией началось после восстановления независимости Азербайджана, особенно, при правлении Г.Алиева…

Азербайджанский президент И.Алиев уже заявил, что его страна должным образом поддержит гуманитарную инициативу французского президента и примет в ней самое активное участие.

Тут надо заметить, что у нас в свое время были проблемы, например, и с белорусским президентом А.Лукашенко, который нередко занимал проармянскую позицию.

Но личные отношения между азербайджанским и белорусским президентами, постепенно перешедшие в личную дружбу и, конечно, поддержка Азербайджаном Беларуси в трудные часы, кардинальным образом изменили характер этих отношений – сейчас они находятся на самом высоком уровне.

Надо сказать, что как бывший профессиональный дипломат, президент И.Алиев постоянно учитывает такой важный фактор, что именно личные контакты, теплые отношения между политиками и дипломатами нередко становятся трамплином на пути сближения различных стран и государств – ведь, понятно, что и мировую политику творят не какие — то роботы или машины, а отдельные люди или группы людей, т.е. политики и дипломаты, которых связывают и чисто человеческие отношения…

Уверены, что, то же самое произойдет и с Францией. Первые признаки этого процесса мы уже наблюдаем и, наверное, не за горами тот день, когда к числу истинных и доверенных друзей Азербайджана добавится еще один – Франция…