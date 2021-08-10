В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась церемония награждения победителей IV Олимпиады роботов, которая проходила в конце июля при поддержке министерств молодежи и спорта, транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и других структур, сообщает #.

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране олимпиада прошла в онлайн-режиме. Однако это не помешало провести мероприятие на высоком уровне и привлечь к участию достаточно большое количество участников – в Олимпиаде приняли участие 92 команды, состязавшиеся в 4-х категориях.

Победителей чествовали заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, советник министра связи и высоких технологий Рашад Байрамов и ректор Азербайджанской академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев. Участникам были вручены сертификаты, а победителям достались дипломы и ценные подарки. Однако для каждого участника победа была желанна тем, что именно победители локального тура отправятся в Канаду представлять Азербайджан на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет 18-21 ноября, также онлайн из-за пандемии Covid-19.

Как сообщили # организаторы, наша страна стала полноправным членом Всемирной олимпиады роботов в 2017 году.

Всемирная олимпиада роботов — международные состязания для школьников в возрасте от 10 до 21 лет. Первый фестиваль состоялся в 2004 году в Сингапуре, сейчас в нем участвуют более 1500 талантливых ребят из 54 стран мира.

В основной и продвинутой категориях команды разрабатывают и программируют роботов для решения конкретных задач на местах. Футбол роботов представляет собой игру двух автономных роботов на поле. Участники творческой категории конструируют роботов, которые могут решить проблему по теме сезона.