Полгода плохая погода, полгода–совсем никуда: как скажется на Азербайджане изменение климата

В последние годы на всей территории Азербайджана наблюдалось повышение среднегодовой температуры на 1,7 градуса. Об этом, как сообщает Trend, заявила сотрудник Национального департамента гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Севиндж Кязимова. По поводу того, какое влияние окажет потепление на климат страны, мы обратились к отечественным экспертам.

Как рассказал # руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев, если среднегодовая температура воздуха в стране и правда повысилась на 1,7 градуса, то это довольно много.

«За последние сто лет температура повысилась где-то на 0,5-1 градус Цельсия. Согласно международным прогнозам, в мире температура воздуха до конца века повысится где-то на 4 градуса. Чтобы бороться с изменением климата, нужно в первую очередь выполнять обязательства, взятые на себя при подписании Парижского соглашения по климату об уменьшении выбросов парниковых газов. Наша страна уже выполнила несколько обязательств в связи с этим документом», –отметил эксперт.

По словам эколога, если брать нынешнюю ситуацию и ситуацию в 1991 году, то сейчас стало меньше заводов и фабрик, а те, что работают, перешли на более чистые технологии. В первую очередь, как говорит И.Мустафаев, это касается энергетической сферы. Если раньше использовали мазут для получения электричества, то сейчас перешли на природный газ.

«Наша страна должна уменьшить количество парниковых выбросов на 35%. Мы уже достигли показателя в 27%. Цель – не допустить повышения температуры более, чем на 2 градуса до 2050 года»–подчеркнул он.

Эколог заявил, что потепление чревато опасными последствиями. В первую очередь, оно приведет к таянию ледников Большого Кавказа, климат станет более сухим, могут быть наводнения и сели. К тому же, как утверждает наш собеседник, повышение температуры воздуха приведет к нехватке воды- весной ее будет в избытке, а летом остро не хватать.

«Снизится продуктивность в сельском хозяйстве. Начнется опустынивание, деградация земель, сокращение биоразнообразия. Изменение климата повлияет негативным образом и на здоровье человека, ведь многие, особенно люди в возрасте и те, кто страдают различными хроническими заболеваниями, плохо переносят жару. Потому важно предпринять своевременные меры, чтобы остановить потепление. В первую очередь, необходимо сажать больше лесов»,–считает И.Мустафаев.

Эколог Фикрет Джафаров согласен с тем, что такое сильное потепление чревато множеством проблем, в первую очередь для сельского хозяйства.

«Растения не могут быстро акклиматизироваться, им нужен определенный период вегетации, необходимо накопить полезные элементы. В противном случае урожай будет очень скудным или его не будет вообще»–заявил он #.

По его словам, так, если за 10 дней до созревания пшеницы была очень высокая температура воздуха, она не вызреет. Фруктовые деревья чувствуют себя угнетенными при температуре выше 30 градусов Цельсия.

«В последнее время в районах страны наблюдается сильный град- это тоже последствие потепления. Воздух прогревается, поднимается к атмосфере и очень сильно охлаждается, в результате чего образуются градины. Град и сильные ливни могут вскоре стать привычным явлением. Азербайджан – горная страна, потому ливни неизбежно приведут к селям. Нужна специальная антиселевая программа. Чтобы предотвратить их, следует восстанавливать и беречь леса, ограждать населенные пункты, которые могут подвергаться опасности»– сказал Ф.Джафаров.

Эколог отмечает, что нужно отдавать предпочтение засухоустойчивым сортам сельскохозяйственных культур, и вообще внимательно следить за состоянием растений и их реагированием на изменение погоды. Также нужно восстановить противоградовую систему, которая была в стране в советское время и успешно работала.

Что касается выбросов парниковых газов, то, как говорит Ф.Джафаров, в нашей стране они минимальны, и даже если их количество будет сведено к нулю, в мировом масштабе это ничего не изменит.

Председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов сказал # о том, что в целом, изменение климата естественный процесс, который происходил, происходит и будет происходить. Однако он подчеркнул, что люди своей деятельностью ускоряют его.

«В Баку температура воздуха за последнее время повысилась намного больше, чем на 1,7 градуса и тому есть причины. Например, в 1990-ом году в столице проживало миллион двести тысяч человек, а сейчас порядка пяти миллионов. Соответственно увеличилось количество машин, появилось множество высотных зданий, стало больше мусора, и все это привело к значительному потеплению внутри Баку по сравнению с регионами»,–поделился эколог.

Т.Зейналов подчеркнул, что в советское время активно боролись с опустыниванием, а сейчас в этом направлении особо ничего не делается.

«Раньше были лесополосы между посевными объектами, которые защищали от ветровой эрозии и сохраняли влажность почвы. Необходимо вернуться к этой практике. Также нужно строить оросительные каналы. У нас 8376 поверхностных рек, часть из которых, правда, сезонные, так что нехватки в воде быть не может, но важно ее правильно использовать»–сказал он.

Эколог отметил, что важно также сажать больше зеленых насаждений и научиться, наконец, грамотно управлять отходами, ведь они дают испарение.

По словам Т.Зейналова, следует больше изучать почвоведение, метеорологию и использовать знания на практике.