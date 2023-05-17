Рис – популярная сельскохозяйственная культура, потребление которой в мире растет. Сейчас его потребляет свыше 3,5 млрд человек, большая часть которых проживает в странах Азии. Но аналитики Fitch Solutions говорят о том, что мир в этом году ожидает его глобальная нехватка. Она может составить около 9 млн тонн, что является самым значительным дефицитом за последние 20 лет.

Причин несколько. Одна из них – неблагоприятные погодные условия в ведущих странах-производителях – Китае и Пакистане. Китай столкнулся с сильнейшей засухой. В Пакистане годовое производство упало на 31% в годовом исчислении из-за сильного наводнения в прошлом году. Производство риса снижается в США и ЕС. К тому же, из-за конфликта между Россией и Украиной существенно увеличились цены на другие основные виды зерновых, что повысило спрос на рис. Но основным фактором называют внедрение в прошлом году Индией запрета на экспорт дробленного риса и экспортные пошлины на другие виды этого зерна. Все это привело к его дефициту на мировом рынке.

Средняя стоимость риса с начала текущего года составляет $17,3 за 100 фунтов (45,4 килограмма) и ожидается, что цены останутся вблизи текущих максимумов до следующего года. На 2024 год, правда, прогнозы более оптимистичны – ситуация на мировом рынке выровняется, и цена на эту культуру упадет примерно на 10%. Но оправдаются ли эти прогнозы, покажет время. А пока ситуация не самая позитивная.

Как скажется происходящее на мировом рынке риса на его стоимости в Азербайджане? Хотя риса в стране потребляют меньше, чем ряд других зерновых культур, он занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны. Чтобы увеличить интерес фермеров к его выращиванию, за каждый гектар посевной площади риса им предоставляется субсидия в размере 360 манатов. Важно обеспечить потребность населения в этом продукте за счет отечественного производства, потому была утверждена Государственная программа по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы. Согласно ей, будет существенно увеличена посевная площадь риса (до 10 тыс. гектаров) и урожайность (более чем в 2,5 раза – до 40 центнеров с гектаров). Рост есть, но пока на 2022 год посевная площадь составила 3 тысячи гектаров, а произведено порядка 12 тысяч тонн риса. Ежегодная же потребность Азербайджана в этой культуре составляет более 40 тысяч тонн. Потому немало риса мы завозим из Индии, Пакистана, Казахстана, России, Таиланда, Ирана и др. стран

Экономист Эйюб Керимли подчеркнул в беседе с #, что сокращение производства риса и растущие цены на него в мире не могут не сказаться на нашем внутреннем рынке.

«Более 70% риса, потребляемого в республике, импортируется из других стран. Ежегодно в Азербайджан ввозится риса на сумму порядка 34 млн долларов, и это большая сумма. Если ранее мы ввозили рис преимущественно из Индии, то сейчас увеличатся поставки из Пакистана. Нашим правительством в конце прошлого года было принято решение об освобождении риса из Пакистана от таможенной пошлины на импорт. Решение будет действовать до 2027 года. Это окажет положительное влияние и притормозит повышение цен на рис», – считает эксперт.

Отметим, что пакистанские компании планируют почти в 10 раз увеличить поставки риса в Азербайджан.

Но, конечно, необходимо предпринять все возможное, чтобы снизить зависимость от импортных поставок. В принятой госпрограмме, как говорит Керимли, отмечается, что местное производство риса должно удовлетворить потребности внутреннего рынка на 90%. Уже можно наблюдать позитивные результаты: импорт риса в 2021 году уменьшился на 18% благодаря увеличению производства этого продукта в стране.

Что касается вопроса увеличения площадей под рис, то, по мнению экономиста, территории для этих целей в Азербайджане достаточно. Однако рис – влаголюбивая культура, а в стране сейчас сложилась сложная ситуация с водными ресурсами. Но если внедрять новые технологии орошения, переняв опыт других стран, таких, как Израиль, то можно увеличить долю производства риса в стране.

В свою очередь глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что сейчас себестоимость отечественного риса довольно высока. Для того, чтобы развивать рисоводство нужны и водные ресурсы, и современная техника, и грамотные кадры, а с этим имеются сложности.