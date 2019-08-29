Под руинами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших

Поисково-спасательные работы на месте завала дома в Дрогобыче Львовской области по состоянию на 6:30 четверга, 29 августа, окончены. Найдены тела восьми погибших, об этом сообщили в пресс службе ГСЧС Украины.

Среди погибших – один ребенок, его тело нашли в 03.28.

«Обнаружены тела восьми человек, смерть которых наступила сразу после завала, из которых: 28 августа: женщину (1975 г.р.) — 5:20; мужчину (1962 г.р.) — 8:25; 29 августа: мужчину (1977 г.р.) — 00:20; женщину (1940 г.р.) — 2:50; женщину (1955 г.р.) — 3:16; мальчика (5 лет) — 3:29; женщину (1939 г.р.) — 4:50; женщину (1998 г.р.) — 6:00.

Спасатели отмечают, что под завалами людей больше нет. Работы по разбору руин продолжаются. Было загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора, передает korrespondent.net.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.