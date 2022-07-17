Тела всех восьми погибших членов экипажа украинского Ан-12, разбившегося на севере Греции, извлечены из-под обломков самолета и отправлены в больницу города Комотини. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «ЭРТ-1».

В публикации отмечается, что операция по обнаружению погибших на месте катастрофы Ан-12 завершена. Их тела доставляются в больницу Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза, позднее их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Сейчас на месте крушения самолета начали работать специалисты по обезвреживанию боеприпасов, утверждает телеканал.

Ранее мэр Пангео Филиппос Анастасиадис заявил, что опасные вещества не обнаружены на месте катастрофы украинского самолета Ан-12, разбившегося в субботу вечером на севере Греции в области Пангео близ города Кавала.

Грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании разбился вечером 16 июля в Греции возле села Палеохори. Перед падением пилот информировал об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. На борту находились восемь членов экипажа, все они погибли. Позже в Минобороны Сербии заявили, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны продукции сербской оборонной промышленности для Бангладеш.