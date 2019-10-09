По росту ВВП Азербайджан оказался в хвосте рейтингов СНГ

Рост ВВП Азербайджана в январе-августе сего года составил 2,4% против 0,7% за аналогичный период минувшего года, сообщили в Госкомстате. Казалось бы, динамика налицо, однако сравнительные данные по странам Содружества оставили нашу страну в хвосте рейтингов.

Согласно отчету Межгосударственного статистического комитета СНГ северные соседи Азербайджана — Россия и Белоруссия по темпам роста ВВП заняли последние места в рейтинге. «Примечательно, что по темпам роста ВВП лидируют страны, не зависящие от энергетического экспорта, — Таджикистан (7,5%), Армения (6,8%)и Кыргызстан (6,2%)», — сказал по этому поводу глава Центра экономических исследований, профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу.

Он также отметил, что по итогам восьми месяцев текущего года Азербайджан по росту ВВП на уровне 2,4% разместился в числе аутсайдеров, что свидетельствует об отсутствии серьезных шагов по улучшению ситуации. Для сравнения, рост ВВП Молдовы составил 5,2%, Украины — 4,6%, Казахстана — 4,1%. Нашей стране по этому показателю уступают Россия (0,7%) и Беларусь (1,1%).

Между тем согласно данным официальной статистике, в январе-июле текущего года рост итоговой стоимости всех произведенных товаров и услуг (ВВП) в Азербайджане был на уровне 2,5%. Номинальный объем ВВП в текущих ценах за январь-август составил 50 млрд 875,7 млн. манатов. При этом ВВП на душу населения в отчетный период составил 5 тыс. 145,1 манатов (рост на 1,5%). Рост показателя в ненефтяном секторе указан на уровне 3%, удельный вес – 59,7%. В нефтегазовом секторе рост ВВП в отчетном периоде составил 1,6%. Также отмечается, что в отчетное время зафиксирован рост во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 8,8%), причем, 43,6% ВВП 8 -ми месяцев приходятся на сферу промышленности.

Несмотря на отдельные подвижки, мировой экономический кризис нанес ощутимый удар по экономике Азербайджана, уверен Г. Ибадоглу. На это указывают сравнительные данные. Так, совокупный ВВП страны по итогам прошлого года составил 46 млрд. 939 млн. долларов и упомянутый показатель оказался ниже уровня 2014 года (75 млрд. 659 долларов) на 28 млрд. 720 млн. долларов. Согласно подсчетам экономиста, для того, чтобы достичь рекордного уровня ВВП, зафиксированного в 2014 году, нашей стране потребуется 23,5 лет.

Гипотетические подсчеты эксперта предполагают сохранение нефтяных индексов и темпов экономического роста страны на текущем уровне, и уже по этой причине являются чисто условными. Понятно, что этот показатель не может оставаться на текущей отметке, ведь по прогнозам международных финансовых организаций на ближайшие годы, темпы роста будут увеличиваться. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в текущем году на уровне 2,8%, что на 0,5% пункта ниже апрельского прогноза.

Согласно обновленному отчету банка по Европе и Центральной Азии, рост ВВП Азербайджана в 2020 году замедлится до 2,3% (-1,2 п.п. от апрельского прогноза), в 2021 году – до 2,1% (-1,6 п.п. от апрельского прогноза). «Снижение добычи нефти и тот факт, что рост добычи газа будет иметь место в 2020 году, дает нам повод прогнозировать среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на уровне 2,4%», — говорится в отчете международной организации.