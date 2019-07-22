По мнению Турчинова пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выборах в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию «Оппозиционная платформа — за жизнь», показали таким образом свое желание стать рабами. Такое мнение высказал в понедельник бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем блоге, сообщает ТАСС.

«Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию, — написал он. — К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. «Слуга народа» лидирует с 42,85% голосов, результат «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает третье место с 8,33%. У «Батькивщины» — 8,10% голосов, у «Голоса» — 6,07%.