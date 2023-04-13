Россия становится все более и более зависима от йя и «с течением времени рискует стать его экономической колонией», считает бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс. Она теперь сильно зависит от Китая в сфере экспорта энергоресурсов и других сырьевых материалов, но это лишь одно из последствий развязанной Москвой войны, которую Бернс назвал «гигантским стратегическим провалом».

«Подумайте не только о потерях в живой силе и технике; не только об унижении, которое во многих аспектах пережили российские вооруженные силы, демонстрации их слабостей; о долгосрочном ущербе, который санкции и экспортные ограничения, а также исход из России более 1000 западных компаний окажут на ее экономические перспективы», – сказал Бернс, выступая в Институте публичной политики Бейкера при Университете Райса. Он также предложил вспомнить о том, что, начиная войну, Владимир Путин пытался ослабить и расколоть НАТО. В реальности же оказалось, что альянс продолжает проводить единую политику и даже расширяется: в него вступила Финляндия, и вскоре, по всей видимости, 32-ой страной в составе НАТО станет Швеция.

«Если к этому добавить растущую зависимость России от Китая, — сказал Бернс, — в сумме получается, с моей точки зрения, что путинская Россия забила чудовищный гол в свои ворота». (moscowtimes.ru)