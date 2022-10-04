Российская певица Алла Пугачева обратилась к людям, которые «ее ненавидят», со словами «были холопами, стали рабами». Пост был опубликован в социальных сетях Пугачевой во вторник, 4 октября.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева. Она не уточнила, кому именно адресованы ее слова.

В конце сентября источники прокремлевских СМИ «Известия» и «Пятый канал» сообщили, что Пугачева, которая возвращалась в Россию в августе, вновь покинула страну. Сама певица, ее представитель и муж Максим Галкин не комментировали эту информацию.

В сентябре Пугачева попросила министерство юстиции России объявить ее «иностранным агентом» вслед за Максимом Галкиным, которого включили в реестр «иноагентов» за день до этого. В обращении она назвала Галкина «настоящим патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». (DW)