По мнению ФБР приложения из РФ являются потенциальной контрразведывательной угрозой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает любые мобильные приложения, разработанные в России, «потенциальной контрразведывательной угрозой». У российских спецслужб есть доступ к собираемым ими данными, говорится в ответе американской спецслужбы на запрос лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера о приложении FaceApp, о котором он сообщил в Twitter в ночь на вторник, 3 декабря.

Шумер призвал американцев быть осторожными при скачивании приложений, разработанных в иностранных государствах, являющихся противниками США. (DW)

| 2019-12-03T16:01:43+00:00 3 декабря 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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