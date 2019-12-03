По мнению ФБР приложения из РФ являются потенциальной контрразведывательной угрозой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает любые мобильные приложения, разработанные в России, «потенциальной контрразведывательной угрозой». У российских спецслужб есть доступ к собираемым ими данными, говорится в ответе американской спецслужбы на запрос лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера о приложении FaceApp, о котором он сообщил в Twitter в ночь на вторник, 3 декабря.

Шумер призвал американцев быть осторожными при скачивании приложений, разработанных в иностранных государствах, являющихся противниками США. (DW)