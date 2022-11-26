Илон Маск в пятницу пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play.

«Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон», — отреагировал Маск на комментарий пользователя соцсети, посчитавшего, что в случае необходимости для «человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда».