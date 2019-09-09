«По количеству пенсионеров Азербайджан отстает от стран СНГ»

По количеству пенсионеров на душу населения Азербайджан уступает многим странам на постсоветском пространстве, сообщил председатель Движения за демократию и благоденствие (АДР) Губад Ибадоглу.

Ввиду заявлений о растущем количестве пенсионеров в стране, профессор провел собственное исследование, и пришел к выводу — по этому показателю Азербайджан не дотягивает до уровня целого ряда стран бывшего Союза. Скажем, на каждые 1000 граждан в России приходится 292 пенсионера, в Украине — 275, в Белоруссии — 273, Молдове — 192, Армении — 155, Казахстане — 152. Что касается нашей страны, в Азербайджане на 1000 граждан насчитывается 135 пенсионеров. Нашей стране в этом рейтинге уступают лишь Кыргызстан (122 пенсионера на 1000 человек), Узбекистан (102 пенсионера) и Таджикистан — в этой стране пенсии получают лишь 72 человека на 1000 граждан.

В Беларуси, которую по количеству населения можно сравнить с Азербайджаном, 2 млн. 594 тыс. пенсионеров составляют 26% населения страны. В нашей же стране 1 млн. 299,5 тыс. пенсионеров составляют 13% всего населения. По свидетельству Ибадоглу, уменьшению числа пенсионеров способствует повышение пенсионного возраста. К примеру, в прошлом году лиц пенсионного возраста в Азербайджане убавилось на 20,9 тыс. человек и этот показатель ежегодного падает, а за два с половиной года число трудовых пенсионеров уже сократилось на 1,9%, составив 13% от населения страны.

Эксперт отмечает, что приведенное обстоятельство является результатом стартовавшего в июле позапрошлого года поэтапного повышения пенсионного возраста мужчин и женщин до 65 лет. Процесс завершится в июле 2021 года — для мужчин и июле 2027 года — для женщин, а значит, число получателей трудовой пенсии будут падать. Он также внес ясность в заявления правительственных кругов о том, что с повышением пенсий Азербайджан займет ведущие позиции по этому показателю среди стран СНГ.

«Несмотря на то, что в России действуют транспортные и коммунальные льготы для пенсионеров, с 1 сентября Московская Дума утвердила размер минимальной пенсии в 19,5 тысячи рублей, — говорит экономист. — При конвертации в азербайджанскую валюту, минимальная пенсия москвичей составляет 500 манатов, а это в 2,5 раза больше минимальной пенсии в 200 манатов, которая будет установлена в Азербайджане с 1 октября.

Привожу в пример данное обстоятельство не для того, чтобы сказать, что Россия — хорошая страна, где заботятся о пенсионерах. Я лишь хочу отметить, что звучащие последнее время в телеэфире заявления о том, что Азербайджан будет первым среди стран СНГ по размеру минимальной пенсии, не оправданы. По этому показателю мы отстаем не только от России, но даже позади Белоруссии и Казахстана».

Примечательно, что по состоянию на начало июля текущего года в стране насчитали 1 млн. 291,3 тыс. граждан, получающих трудовую пенсию, а по данным Министерства труда и социальной защиты населения, средняя трудовая пенсия по стране находится на уровне 232,3 манатов.

«Большая часть трудовых пенсионеров получает пособия выше 200 манатов. По этой причине не все пенсии, как ожидается, увеличатся,- говорит экономист. — Недавнее решение распространяется только на тех, чьи трудовые пенсии меньше установленного минимума. В довесок к этому, повышение не распространяется на другие виды пенсий, а коснется лишь трудовых пенсий».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в первой половине этого года средний размер трудовых пенсий составлял 232,3 манат, что на 6% больше, чем за сопоставимый период 2018 года. С марта этого года минимальный размер трудовых пенсий в Азербайджане доведен до 160 манат. С октября этого года эта сумма будет повышена до 200 манат.