Российские силы отстают от графика наступления на Донбассе и далеки от своей цели окружить десятки тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The New York Times.

По его словам, РФ на несколько дней отстает от графика наступления на Донбасс на востоке Украины из-за жесткого сопротивления и продолжающихся проблем со снабжением.

Сейчас у Москвы есть 92 батальонные группы, которые ведут бои на востоке и юге Украины, говорит чиновник. Это больше, чем 85, как было неделю назад, но все же намного меньше 125, которые она использовала на первом этапе войны. Каждая батальонная группа насчитывает от 700 до 1000 военнослужащих.

По его оценке, российские военные спешат и это демонстрирует, в частности, то, что несколько из десятков батальонных групп, которые сражались в Мариуполе, были передислоцированы для участия в более крупных боевых действиях, разворачивающихся на северо-востоке Донбасса.

Чиновник также отметил, что за время полномасштабной войны многие российские батальоны понесли тяжелые потери и были отведены на территорию России. Позднее российские военные в спешке пополняли запасы и занимались усилением батальонов. В результате многие из подразделений вернулись в бой не в полном составе.

По словам представителя Пентагона, сейчас российские силы далеки от своей цели окружить десятки тысяч украинских военнослужащих. (УНИАН)