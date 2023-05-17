Новая геополитическая ситуация в регионе, которая сложилась (точнее, была создана Баку) после 44-дневной войны, вынуждает внешних акторов, так или иначе задействованных в окончательном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, активизировать свои усилия в данном направлении.

За право стать «первой скрипкой» в вопросе модераторства борются два непримиримых лагеря: Россия и Запад. Если до войны Россия, Франция и США, находясь в «минской упряжке», дружно выступали за сохранение статус-кво, оказывали давление на Баку с целью вынудить его уступить в карабахском вопросе, то в нынешних условиях стороны в одиночку пытаются застолбить свои интересы в регионе.

Стоит отметить, что в этой незримой борьбе явное преимущество на стороне Запада. После завершения войны на западной площадке (Брюссель) состоялись пять встреч между лидерами Азербайджана и Армении. И на всех этих переговорах именно Баку продвигал повестку, которая базировалась на нормах международного права.

Такое развитие процессов полностью соответствовало интересам не только Азербайджана, но и Евросоюза и США. Армения же, в свою очередь, понимая бесперспективность бредней о «независимости нкр», «самоопределении народа», вынуждена была играть по нашим правилам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян как во время переговоров, так и после них неоднократно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана. А после последней брюссельской встречи 14 мая размытое и в армянском понимании двусмысленное понятие «признание территориальной целостности» приняло очертания конкретики. Была указана цифра 86,6 тысяч квадратных километров. То есть, с признанием Карабаха азербайджанской землей.

За поствоенный период и на российской площадке проходили переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Но как в количественном, так и качественном плане они уступали западным встречам. Российский вариант «оставить обсуждение статуса Карабаха на будущее» был решительно отвергнут Азербайджаном, после чего мяч надолго укатил на Запад.

Тем не менее, Москва не собирается сдаваться. Кремль всерьез обеспокоен пусть и небольшими, но поступательными шагами в армяно-азербайджанском вопросе, которые предпринимаются под эгидой Евросоюза и США.

На первый взгляд может показаться, что Ереван, если и не полностью, то частично отклонился от орбиты российского влияния, отдавая предпочтение западному варианту развития событий. Но это не так, вследствие нескольких факторов.

Во-первых, чуть ли не вся экономика Армении находится в руках Москвы.

Во-вторых, на территории соседней страны размещена 102-ая российская военная база, а границы охраняются структурами ФСБ.

В-третьих, сразу после последней встречи в Брюсселе официальный Ереван озвучил намерение остаться в ОДКБ, хотя ранее были попытки детского шантажа выйти из этой организации.

Понятное дело, что заявление Еревана по поводу ОДКБ было неслучайным, о чем свидетельствует ожидаемый и предусмотренный ход Москвы.

«Ереван, подписав документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), получил бы более стабильную ситуацию», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

«Осенью 2022 года к саммиту ОДКБ в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников, — указал Лавров. — Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию».

Россия считает откровенной провокацией предложения США в адрес Армении «прогнать русских» с ее территории и помочь с обеспечением безопасности, сказал Лавров.

Таким образом, Кремль уже без всякой дипломатии, в открытую оказывает давление на Армению, давая понять, что под «российским крылом» ей будет спокойнее. Тем самым Москва старается ослабить влияние не только США, но и Евросоюза, которые, как было отмечено выше, добились определенных успехов в переговорном процессе.

И заманивание Россией Армении не сулит ничего хорошего. При отсутствии политической воли Пашиняна, зависимости Армении не исключено, что завтра армянский премьер под разными предлогами может отказаться от своих слов.

Ясно, что после подписания большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, последняя решит и «турецкий» вопрос. А при таких условиях необходимость в военной базе и силах ФСБ в Армении отпадет сама по себе. А это никоим образом не в интересах России.

Именно поэтому, Москва стремится «ввести в бой» дополнительные силы в лице миссии ОДКБ. Это создаст противовес Западу, но отдалит подписание мирного соглашения. Сможет ли команда Пашиняна устоять перед российским натиском, покажет время. А время очень тесно связано с ходом событий на украинском фронте…