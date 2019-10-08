По делам об исчезновении людей на Северном Кавказе ЕСПЧ присудил более €430 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ряд исков, поданных в связи с предполагаемым похищением пяти жителей Северного Кавказа. Решение страсбургского суда опубликовано во вторник на его сайте.

Согласно постановлению ЕСПЧ «Накани [имя одного из пропавших] и другие против России», родственникам пяти пропавших жителей Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни и Ингушетии, присуждены компенсации на общую сумму более €430 тыс.

События, описанные в жалобах, касаются 2007-2011 годов. В некоторых указанных случаях речь идет об исчезновении людей после их задержания.

Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека: статьи о праве на жизнь, запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты. Согласно вердикту, государство должно выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев. (ТАСС)