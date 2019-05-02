«План Трампа» принят не будет — к этому нет никаких предпосылок

Недавно агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свой план урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающий компромиссы с обеих сторон, после формирования нового правительства Израиля и после окончания в начале июня священного мусульманского месяца Рамадан.

Согласно информации, об этом заявил советник и зять американского лидера Джаред Кушнер во время состоявшейся встречи с группой иностранных послов.

О том, какой формат и каких новых предложений стоит ожидать, рассказал в интервью # израильский эксперт, экс офицер ЦАХАЛ Рами Сурис.

— Недавно в СМИ была информация, что после Рамазана будет опубликован новый план США по палестино-израильскому конфликту. В чем будет главная суть этого плана?

— О сути этого плана я думаю, говорить рано. Пока детали его неизвестны. В различных интервью, в том числе и интервью спецпосланника по Ближнему Востоку Д.Кушнера, проскальзывают какие- то детали, причем явно противоречащие одна другому.

Я думаю, что администрация Трампа находится в поиске, ибо такой план должен устраивать все стороны, как участников конфликта, так и страны, являющиеся спонсорами т.н. «мирного процесса». В свете этого гадать, что будет и как будет, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Подождем и увидим.

— Можно ли ожидать, что США пересмотрят свой план «два государства» и сделают максимальную ставку на Израиль с палестинской автономией в составе Израиля?

— В тех обрывках из разных интервью некоторых представителей американской администрации, которые мы знаем, существовало несколько вариантов — от создания «палестинского государства» на территории Иордании и Египта, при условии что Египет аннексирует Газу, а Иордания -соответственно — Рамаллу.

Другой вариант, который известен — это создание столицы палестинской автономии не в Иерусалиме, а в другом месте, при том, что Палестина так и останется автономией. А в недавнем интервью израильскому радио Д.Кушнер намекнул, что восточная часть Иерусалима, возможно, будет управляться совместно Израилем, Иорданией и властями автономии.

Есть и другие варианты, гораздо более «экзотические». Однако, одна линия прослеживается четко — это то, что суверенного «палестинского государства» не будет.

— Как на этот план будут реагировать другие страны региона, в частности Турция и Иран?

— Вне зависимости от мнения Турции или Ирана или каких-то других стран, можно с уверенностью сказать, что «план Трампа» принят не будет, к этому нет никаких предпосылок. «Палестинскую автономию» раздирают внутренние дрязги и противоречия, «холодная война» между ФАТХ и ХАМАС продолжается, выборы в автономии не проводятся уже много лет, и легитимность палестинской власти под большим вопросом даже у самих палестинцев.

К тому же ни ФАТХ, ни ХАМАС так за долгие годы и не создали даже минимальных условий для построения необходимых структур, которые позволяют признать автономию государством. Сегодня автономия представляет собой, как и прежде, два бандитских анклава, раздираемых внутренними противоречиями и конфликтом с местным населением.

Возвращаясь к «плану Трампа» можно сказать, что даже если Израиль и согласится с ним, то другая сторона этого не сделает ни при каких условиях, да к тому же и принимать его, по сути, учитывая положение дел в автономии, просто некому, ибо ХАМАС до сих пор считается террористической организацией, а руководство ФАТХ боится проводить честные и открытые выборы, на которых оно, безусловно, проиграет.

Правда сам Трамп не раз уже говорил, что он не будет настаивать и давить на стороны в целях принятия это соглашения. Поэтому, скорее всего, широко разрекламированный «план » будет простой рекомендацией, правда подкрепленной хорошими денежными вливаниями, но от этого не перестающей быть просто рекомендацией, которая никаким образом не сможет быть принятой. Правда время еще есть, возможны какие-то корректировки и закулисные переговоры, которые смогут изменить как сам «план» так и отношение к нему. Нам остается только ждать.