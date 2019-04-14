Песков и Навка попали в топ списка Forbes богатейших семей Кремля

Журнал Forbes на основе деклараций чиновников и их супругов составил рейтинг самых богатых семей администрации президента и правительства. Всего в рейтинг вошло 20 семей.

В топе списка на пятом месте оказался Дмитрий Патрушев — старший сын секретаря Совета безопасности России, экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Напомним, что 41-летний министр сельского хозяйства ранее возглавлял Россельхохбанк, а до этого входил в правление ВТБ. Он задекларировал доход в 183,7 млн рублей.

На четвертом месте Оказалась звездная пара — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Именно благодаря ее доходу в 218,604 млн рублей семья так высоко поднялась в рейтинге. Потому что доход Пескова составил всего 12,795 млн рублей.

На третьем месте оказались Денис и Наталья Мантуровы с доходом в 450,4 млн рублей. Здесь уже львиную долю заработал министр промышленности и торговли России — 443,4 млн рублей. В декларации супруги записано всего 7 млн рублей, при том, что она является известным пластическим хирургом, доктором медицинских наук.

На втором месте вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с супругой. Из 540,5 млн рублей дохода семьи ее глава заработал 538,4 млн рублей. Такие деньги он заработал в основном за счет продажи ценных бумаг.

И, наконец, первое место занял полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с супругой. У чиновника показан доход в 657,3 млн рублей, а у супруги — 2,1 млн рублей.

В списке также можно встретить вице-премьера Татьяну Голикову с мужем Виктором Христенко (95,5 миллионов рублей) и Владимира Мединского с женой Мариной (83,6 миллиона рублей).

Самой «бедной» оказалась семья семья вице-премьера Алексея Гордеева. Он заработал 22,9 млн рублей, а его супруга — 4,3 млн рублей.