Первый пассажирский поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Карс прибыл в Баку

В Баку прибыл пассажирский поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Об этом сообщает Report со ссылкой на «Азербайджанские железные дороги».

Отметим, что поезд, который будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, состоит из девяти пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Состав проследовал из Швейцарии в Турцию, а затем в Грузию. Поезд прибыл в Баку после тестирования в Ахалкалаки.

Отметим, что пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс планируется организовать в 2019 году. С этой целью АЖД и швейцарская Stadler Rail Group ранее подписали контракт на производство пассажирских вагонов, предназначенных для использования на маршруте Баку-Тбилиси-Карс. На втором этапе ожидается доставка в страну еще 10 вагонов. Вагоны произведены с использованием новейших технологий.